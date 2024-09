Tanto buon cibo, dalla cucina tradizionale della Sardegna.

Tutto è pronto, sotto la chiesa di San Gemiliano a Sestu, per il diciottesimo Festival delle Pro Loco, che si svolgerà questo sabato 5 e domenica 6, con ingresso libero.

A organizzare la Pro Loco di Sestu, con la collaborazione del Comitato San Gemiliano e associazione Amici di San Gemiliano.

Parteciperanno tutte le Pro Loco di tante cittadine e paesi che prepareranno i loro piatti nelle “lollas”, gli spazi aperti del porticato davanti all'antica chiesa. Tra i partecipanti si contano la Pro Loco di Ussana con i suoi ravioli dolci fritti, quella di Villasalto con la capra in umido, o quella di Arbus con la capra con gnocchi e patate, mentre come ospite da oltremare arriverà la Pro Loco da Sassinoro, che proporrà il cinghiale alla sannita; non mancherà poi la Pro Loco Sestese con una vasta tra sebadas, vari tipi di panade, pecora, gnocchi, culurgiones; e poi altri sapori e tradizioni da Villasalto, Siamanna, Dolianova, Donori, Ortacesus. Parteciperà anche l'Istituto Alberghiero di Monserrato con degustazioni, mentre la Pro Loco monserratina proporrà una scelta di vini. Presente poi la musica tradizionale: sabato sera dalle 20.30 si ballerà con la voce di Massimo Pitzalis, la chitarra di Emanuele Bazzoni e l'organetto e la fisarmonica di Roberto Fadda. La serata di domenica invece sarà animata dalla Banda Giuseppe Verdi, ritenuta una delle più antiche d’Italia, mentre si esibirà il gruppo folk sestese “I Nuraghi” con i suoi costumi e poi anche l’altro gruppo Mustayonis e s’Orku Foresu, caratterizzato da maschere che ricordano un ancestrale passato.

