Si celebra anche quest’anno a Sestu la Giornata Nazionale degli Alberi con “L’albero delle meraviglie” un evento a cura dell’amministrazione comunale.

Appuntamento alle 9:30 e fino alle 12:30, domani, giovedì, a Casa Ofelia in via Parrocchia, per un evento adatto a bambini e adulti. Collaborano AVR S.P.A, l’Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna, e varie associazioni.

“Tutti i cittadini sono invitati”, spiega l’assessora ad Ambiente e Verde Pubblico Roberta Argiolas, per un evento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio arboreo del Comune, rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere meglio il ruolo cruciale degli alberi nell’ambiente urbano”.

Ci saranno laboratori e spettacoli: le magie di “L’albero delle meraviglie” con Magica Stefy, e poi “Dalle radici al cielo: un viaggio tra le foglie!” a cura della Biblioteca Comunale, seguito da “Pianta un seme, spegni un incendio: agisci per il verde!” a cura della Compagnia Barracellare di Sestu, e anche “La natura a portata di pet”, dimostrazioni interattive con Dog Generation di Giorgia Allegrini. Istituita dal Ministero dell'ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi si affianca ad altri eventi, tra cui la Festa dell’Albero, organizzata da Legambiente. Tante dunque le iniziative in tutta Italia, e anche Sestu partecipa come già fatto in passato.

«Lo scopo sensibilizzare le ragazze e i ragazzi, le nuove generazioni, sul tema ambientale, e per la nostra amministrazione è sempre uno dei punti principali», dichiara la sindaca Paola Secci.

