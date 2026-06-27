Si è concluso con una partecipazione sentita il Memorial "Simone Caria", ospitato al campo comunale Renato Sirigu di Senorbì nell'ambito della dodicesima edizione del Torneo Giovanile organizzato dall'associazione Polisportiva Senorbì. Attraverso il torneo "Juniores Story 2026", la società ha voluto rinnovare il ricordo del giovane nel segno dei valori che lo contraddistinguevano: amicizia, rispetto, passione e spirito di squadra. «Ci sono persone che lasciano un segno indelebile nei nostri cuori», sottolineano gli organizzatori, ringraziando tutti coloro che ogni anno contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di Simone Caria. Un appuntamento che ha saputo unire agonismo e memoria, confermando ancora una volta il valore dello sport come strumento di crescita, condivisione e comunità.

Intanto questa sera si chiude la dodicesima edizione del Torneo Giovanile della Polisportiva Senorbì. Dopo giorni di partite, entusiasmo e partecipazione, il Renato Sirigu ospiterà semifinali e finali delle diverse categorie. A concludere la rassegna, dalle 20.30, sarà "The Last Dance", il torneo di calcio a 5.

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