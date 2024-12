Dopo l’allestimento nella “Piazza Si e boi” del villaggio di Babbo Natale, le manifestazioni natalizie a Selargius, organizzate dal Comune, riprenderanno il 14 dicembre in via San Martino che dalle 17,30 sarà trasformata in una vera e propria “Via del Natale”.

Commercianti, artigiani, hobbisti potranno esporre le proprie merci, immersi in un atmosfera musicale. Seguirà una degustazione di prodotti tipici locali. La strada sarà chiusa al traffico al fine di consentire ai partecipanti di trascorrere una serata diversa, immersi nella magia del Natale.

Il 20 dicembre, a Su Planu-Parco dei Bambini, dalle ore 16,30, presidio del Babbo Natale Vespa Club, con angolo street food e omaggio di castagne a tutti coloro che vorranno partecipare. Inoltre, allestimenti e animazione a tema natalizio per bambini.

Il 21 dicembre a Is Corrias la stessa iniziativa del Vespa club Babbo Natale verrà replicata nella Parrocchia di San Tarcisio.

Ancora: il 22 dicembre, dalle ore 16,30, si torna in Piazza Si e’Boi a casa di Babbo Natale. Una casa grandissima dove Babbo Natale farà la foto con i bambini e si potranno inviare le letterine al Polo Nord attraverso una grande cassetta della posta. Ci saranno luci ed effetti speciali, nonché una magica atmosfera musicale che farà sognare bambini. Non mancherà “L’angolo delle leccornie” con zucchero filato, popcorn e palloncini, mentre uno scivolo gonfiabile intratterrà i piccoli ospiti, in un atmosfera di gioco e divertimento.

