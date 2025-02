È stato ufficializzato il ricco programma del carnevale sédilese promosso dall'amministrazione comunale, Pro loco, Auser, associazione ippica, consulta giovanile e protezione civile.

Partenza sabato 22 febbraio alle 10 con un laboratorio di dolci tradizionali del carnevale presso la sede dell'associazione "Santu Antinu".

Si prosegue giovedì grasso 27 febbraio dalle ore 15.30 con musica e animazione per bambini e degustazione dei dolci tradizionali in piazza Regina Margherita.

Domenica 2 marzo dalle 15 in corso Eleonora spazio alle corse dei cavalli in maschera "Su Puddu" con degustazioni dolci tipici e balli in Piazza Regina Margherita.

Lunedì 3 marzo dalle ore 15,30 in piazza Regina Margherita musica e animazione per bambini.

Martedi 4 Marzo sfilata dei carri allegorici , balli in piazza e degustazione "fae cun lardu". Sabato 8 marzo dalle ore 15,30 "Su Puddu” dei bambini con i cavallini di canna ed ancora la sfilata dei carri allegorici.

