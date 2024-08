Quella di San Basilio è una festa particolarmente attesa ed importante per la comunità sedilese. Nutrito come di consueto il programma delle manifestazioni civili e delle funzioni religiose. Sabato 31 agosto, dalle 16, protagonisti saranno i bambini con una serie di giochi in piazza. Alle 17.30, i vespri solenni, ed in serata alle 22.30 balli per tutti con “Dilliriana” e “Ballade Ballade Bois”.

Domenica 1 settembre, alle 10.45, processione e Santa Messa. Alle 16 altro momento molto partecipato con la sfilata degli asinelli riservata a bambini e ragazzi che proseguiranno seppur in maniera non competitiva una tradizione antichissima in occasione di questa ricorrenza. secolare .

Seguirà alle 19 il tiro alla fune e il lancio della balletta a premio. Chiuderà la giornata alle 22 il concerto di Piero Marras. Prevista anche l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi e la premiazione dei bambini.

© Riproduzione riservata