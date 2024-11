Riparte “Diversamente Pari”, un progetto di animazione e sensibilizzazione di parità di genere che coinvolge le scuole del territorio del Coros, patrocinato dall’Unione dei comuni del Coros e realizzato dalla Cooperativa “La Serenissima”.

Quest’anno, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, si partirà a Sassari il 25 novembre alle 16.30 a Palazzo Sciuti, sede della Provincia, con un seminario partecipativo dal titolo “Nuovi approcci di genere”. L’incontro, moderato dalla consigliera di parità dell’Unione del Coros Maria Antonietta Sale, vedrà la partecipazione di professionisti, amministratori, psicoterapeuti, dirigenti scolastici, specialisti nel settore delle politiche sociali che si confronteranno sul tema di genere, sull’approccio metodologico e sulle progettualità da mettere in campo su un problema che purtroppo necessita ancora di grande approccio clinico e impegno sociale.

La cultura del “genere” e il percorso che soprattutto i ragazzi devono affrontare per accrescere il rispetto, la consapevolezza della diversità e l’annullamento degli stereotipi è ancora pieno di ostacoli: il progetto “Diversamente pari”, mira a fare focus sulle problematiche affrontate dai ragazzi e coinvolgerà le comunità, le scuole e le amministrazioni del territorio del Coros. “Com’è cambiata la comunicazione di genere e come possiamo migliorare coinvolgendo tutte e tutti”: si parte da qui, dal linguaggio, e dall’approccio al tema che ha bisogno di essere affrontato con serietà e sensibilità, con l’aiuto di professionisti che intercettino le problematiche prima che sfocino in situazioni di non ritorno.

Ad aprire i lavori il presidente dell’Unione del Coros e sindaco di Codrongianos Cristian Budroni, la sindaca di Putifigari Antonella Contini, la rappresentante della Cooperativa la Serenissima Maria Lina Piga, Lorenza Bazzoni psicologa e psicoterapeuta, Martina Vacca, avvocata forense dell’ordine forense di Sassari, Daniela Pirastu direttrice dei servizi minorili della giustizia e Anna Chiara Murgia funzionaria del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità, Alessandra Casu, ingegnera e professoressa associata del SSD ICAR/ 21 Urbanistica, Letizia Tedde, project manager del terzo settoree rappresentante di “Noi Donne 2005”, Maria Grazia Sanna, presidente Comitato Unicef Sassari, Rossanna Pisoni, Cooperativa Sociale “Porta Aperta”, Maria Grazia Falchi Dirigente Scolastica dell’IstitutoComprensivo Pasquale Tola di Sassari, Marcella Fiori dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Antonio Gramsci di Ossi, Guido Vecchione presidente del Tribunale per i Minori di Sassari e Anna Laura Tocco Docente dell’Istituto Comprensivo di Ittiri.

Insieme a tutti i professionisti citati, impegnati socialmente su questo fronte, si cercherà di dare gambe ad un nuovo approccio metodologico che aiuti la società, la scuole a e le famiglie a riconoscere le difficoltà legate all’accettazione del genere, a consolidare il rispetto della diversità e a individuare nel genere non un limite ma una ricchezza.

