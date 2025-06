Cagliari si prepara a diventare la capitale sarda della mixology con la prima edizione della Sardinia Cocktail Week, in programma dal 9 al 15 giugno. Un’intera settimana dedicata all’arte del bere consapevole e creativo, tra cocktail d’autore, ospiti internazionali, food pairing e appuntamenti pensati per professionisti del settore, appassionati e curiosi.

Ideata da Manolo Orgiana, autore e collaboratore di diverse testate nazionali del mondo del cibo e della distillazione e Roberto Satta, fotografo specializzato nel food e drink e autore di scatti e pubblicazioni con chef stellati di fama internazionale. Dal loro incontro nasce l’evento che vuole raccontare il grande fermento nel mondo del mixology, con l’obiettivo di favorire in Sardegna innovazione e creatività tra professionisti, appassionati e semplici curiosi.

Sardinia Cocktail Week vuole raccontare un mondo fatto di mixology d’eccellenza, il food pairing di qualità e le storie di talento sono pronte a farsi conoscere e apprezzare.

Il calendario della settimana è ricco di appuntamenti con ospiti di fama internazionale come Giulia Caffiero (Geranium, Copenaghen, 3 stelle Michelin, n°1 World Top 50

Restaurant nel 2022), Fabio Fanni (Locale Firenze, n°36 World Top 50 Best Bars 2024

), Mario Farulla (Ex Bar Manager Baccano n°70 World Top 50 Best Bars 2019 ), Elon

Soddu (Amaro, Londra, n°90 World Top 50 Best Bars 2024 ), Cristiana Pirinu (Donovan

Bar, London, n° 92 World Top 50 Best Bars 2023), Riccardo Pennacchia (Brand

Ambassador Wild Turkey Italia), Michele Filip (Ex Bar Manager Freni e Frizioni, n° 33

World Top 50 Best Bars 2023), Simone Onorati (Ex General Manager, Jerry Thomas

Bar, Roma), Carlo Simbula (Business Development Manager, Liquid Hub, Milano),

Matteo Cadeddu (Opium Bar, Bangkok n° 73 Asia 50 Best Bars), Riccardo Soncini

(Owner Disco Cccktail bar, Amarobello, Reggio Emilia), Claudia Bortolotti ( Two

Schmuck, Barcellona, n° 7 World Top 50 Best Bars 2022), Gian Matteo Mariano (Bar

Tender El Equipo Espolòn), Daniele Ambu (Bar Tender, Spirits, Milano) e tanti altri,

professionisti che lavorano ormai in tutto il mondo ma che tornano in Sardegna per

condividere esperienza, tecnica e passione.

Durante la settimana, ogni locale coinvolto proporrà i propri signature drinks realizzati

appositamente per la Sardinia Cocktail Week, una selezione esclusiva che gli appassionati e i curiosi potranno assaporare per tutta la durata dell’evento, tra sperimentazioni, gusti locali e contaminazioni internazionali. Sardinia Cocktail Week si conferma così come un appuntamento per chi vuole scoprire e vivere la cultura del bere bene in Sardegna.

Il riscontro degli American Bar è stato già importante nella prima edizione, a Cagliari il

Tailor’s, il Matilde Cocktail Emporium, il Bar Recicla Riduci Riusa, il Sensus, lo Spirits

Boutique, il Gemini American Bar, il Bar del THotel e il Cielo di Palazzo Tirso. Mentre

lontani dal capoluogo a La Maddalena il The Duke Cocktail Lounge Bar, a San Gavino

Monreale il Quetzal Cocktail Bar, a Olbia il Mint Julep Cocktail Bar e a Porto Torres il

Monkey Bar.

Un altro aspetto che caratterizzerà la Sardinia Cocktail Week è il food pairing:

numerose attività hanno aderito all’iniziativa, proponendo abbinamenti originali tra cocktail – alcolici e analcolici – e piatti selezionati, pizze, menu degustazione, gelati e coccole dolci. Tra questi: Maiori Pizzeria (n°63 top50 italia pizza), Sa Scolla Pizzeria (n°70 top50 italia pizza), Sa Matracca, Framento (n°61 top50 italia pizza), Nakoa Ristorante, Ristorante Terra, Cielo Lounge Bar, OldFriend (Bib gourmand Michelin), Cucina.eat (Bib gourmand Michelin), Amano, Aurea Osteria Contemporanea, De Candia Lounge Bar, Matrice, Pasticceria Ditrizio Pasticceria e I Fenu Gelateria tutti a Cagliari

Gli organizzatori hanno dichiarato: “La Sardinia Cocktail Week vuole diventare un punto di riferimento per la cultura del buon bere in Sardegna. Un’occasione per scoprire l’arte della miscelazione in tutte le sue sfumature, valorizzando creatività, qualità e consapevolezza.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata