Cosa significa davvero essere parte di una comunità che si aiuta? Domenica 17 novembre, dalle 10 alle 18, la Misericordia di via Piria invita tutti a scoprirlo con un Open Day che porterà i presenti a vivere in prima persona il mondo del volontariato. Un’intera giornata per salire a bordo di un’ambulanza, esplorare le sue attrezzature, assistere a simulazioni di primo soccorso e mettere alla prova le tue capacità nelle manovre salvavita.

Ma non è solo un’opportunità per imparare: è anche un’occasione per conoscere i tanti servizi che l’associazione offre alla comunità e per scoprire come anche ognuno di noi può fare la differenza, mettendo il proprio tempo a servizio degli altri. Con il supporto di volontari esperti, l’Open Day vi guiderà in un percorso che farà vi sentire subito parte di un progetto che va oltre il semplice aiuto: diventa un rifugio di speranza per chi ha bisogno.

Nel frattempo, la Misericordia ha lanciato un appello per l’Emporio solidale, un piccolo angolo di solidarietà che, da un anno, aiuta oltre cento famiglie di Quartucciu. Ma c’è un bisogno urgente di più prodotti essenziali per la cura della persona – come pannolini, dentifricio, assorbenti e shampoo – che sono sempre più difficili da trovare. Per partecipare è possibile contattare la pagina Facebook della Misericordia.

