Quartucciu, all’Orto Mariposa de Cardu la presentazione del libro di Antonangelo Liori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ultimo appuntamento di giugno all’Orto Mariposa de Cardu, in località Su Idanu a Quartucciu, per festival letterario Mondo Eco. Domenica 28 giugno alle 19 vedrà come protagonista dell’incontro Antonangelo Liori con il volume “Dio è un pastore. Storia ed antropologia del pastoralismo in Sardegna” che dialogherà con Rita Atzeri, direttrice de Il Crogiuolo.
«Nel libro, lo scrittore e traduttore desulese ripercorre il significato storico, sociale e identitario della civiltà pastorale sarda. Il titolo richiama la celebre immagine biblica del pastore come guida e custode del proprio gregge. Un omaggio a una comunità. Questo libro non è dedicato ai pastori: questo libro il loro», spiega Atzeri.
Liori sarà accompagnato dalle fotografie di Francesco Pintore, giornalista e fotografo.
«L’opera di Liori - continua Atzeri - restituisce dignità e centralità a una cultura che ha plasmato l’identità dell’isola. Un racconto che invita a riflettere sul valore delle radici e sul legame profondo tra memoria, territorio e futuro».