Ultimo appuntamento di giugno all’Orto Mariposa de Cardu, in località Su Idanu a Quartucciu, per festival letterario Mondo Eco. Domenica 28 giugno alle 19 vedrà come protagonista dell’incontro Antonangelo Liori con il volume “Dio è un pastore. Storia ed antropologia del pastoralismo in Sardegna” che dialogherà con Rita Atzeri, direttrice de Il Crogiuolo.

«Nel libro, lo scrittore e traduttore desulese ripercorre il significato storico, sociale e identitario della civiltà pastorale sarda. Il titolo richiama la celebre immagine biblica del pastore come guida e custode del proprio gregge. Un omaggio a una comunità. Questo libro non è dedicato ai pastori: questo libro il loro», spiega Atzeri.

Liori sarà accompagnato dalle fotografie di Francesco Pintore, giornalista e fotografo.

«L’opera di Liori - continua Atzeri - restituisce dignità e centralità a una cultura che ha plasmato l’identità dell’isola. Un racconto che invita a riflettere sul valore delle radici e sul legame profondo tra memoria, territorio e futuro».

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