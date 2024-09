Torna il culto di Santu Miali, San Michele Arcangelo, il cui culto popolare era presente nel territorio già nel basso Medioevo, e del quale ancora oggi restano importanti testimonianze. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Trinis, con il patrocinio del Comune di Pula.

L’escursione prevista per domenica 29 settembre a Punta sa Cresia, magnifico luogo di grande rilievo naturalistico e paesaggistico in cui sono presenti i ruderi della chiesa dedicata al Santo, con raduno dei partecipanti nella stessa località alle 10,30, è stato spostato a domenica 6 ottobre: per prendere parte al momento conviviale che si terrà a seguire è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo info@trinis.it entro giovedì 3 ottobre.

Gli appuntamenti organizzati dall’associazione Trinis prevedono anche una conferenza, intitolata “Il culto di San Michele Arcangelo in Sardegna”, che si terrà nell’Aula consiliare del Comune di Pula lunedì 30 settembre alle 19.30: la relatrice sarà la professoressa Rossana Martorelli dell’Università degli Studi di Cagliari.

