Tre giornate dedicate alla sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale.

I gruppi spontanei Clean Up Porto Torres e “Il Giardino”, con il patrocinio del Comune turritano, hanno organizzato una serie di azioni – venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 - con l’obiettivo di coinvolgere i volontari, per la difesa e salvaguardia del territorio turritano con attività di pulizia per ripristinare litoranei, spiagge e fondali.

La prima tappa sarà nella spiaggia di Balai, venerdì 11 ottobre dalle ore 9 alle 12.30, dove gli studenti degli istituti comprensivi scopriranno come fare la raccolta differenziata e produrre meno rifiuti.

I partecipanti si uniranno a Snorkeling Academy per conoscere gli effetti nocivi dell’inquinamento sull’ambiente marino e verranno raccolti rifiuti prestando particolare attenzione alla quantità di mozziconi di sigaretta. Sabato 12, dalle 9.30 alle 13, nella spiaggia della Marinella, con Leandro Olivieri (@leosavingtheworld), ospite speciale che ha raccolto rifiuti in centinaia di spiagge, si conoscerà l’impatto ambientale provocato dai rifiuti dispersi con l’obiettivo di ridurli, riusare e riciclare.

Dalle 16 alle 18.30 in piazza Umberto I, in collaborazione con l’associazione Goccia D’Oro si capirà come poter fare la propria parte per un’economia circolare e sostenibile.

I partecipanti sono invitati a portare un oggetto in buone condizioni per donarlo (a chi donerà l’oggetto più curioso andrà un premio speciale).

Infine domenica 13 ottobre, dalle 9.30 alle 13, in via Balai fronte cimitero e via Gramsci, con l’intento di riqualificare lo spazio, si rifletterà sul concetto di sostenibilità e sulla gestione dei rifiuti (con Leandro Olivieri). Nel pomeriggio dalle 15 alle 18, nel corso Vittorio Emanuele II, Vela Sport srl offrirà un corso base di ciclismo e Carlo Poggioli (@dott.capo_chinesiologo) insegnerà a camminare in maniera salutare, prendendosi cura del corpo e della mente.

La ditta Sangalli metterà a disposizione buste e guanti per la raccolta dei rifiuti.

© Riproduzione riservata