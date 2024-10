La basilica di San Gavino ospita il concerto intitolato “Polifonia e tradizione nella musica sacra”, la rassegna corale in programma a Porto Torres, sabato 26 ottobre alle ore 20, un evento organizzato dall’associazione Complesso Musica Antiqua con il patrocinio del Comune turritano.

La manifestazione è nata nel 2016 con l’intento di valorizzare le espressioni musicali ispirate al mistero pasquale, che nella liturgia cristiana incarna uno dei momenti più sentiti dai fedeli e nei secoli, fin dalle prime espressioni musicali, ha dato adito a una produzione artistica vastissima e di spessore.

Quest'anno, per ragioni organizzative, si è deciso di programmarla nel periodo delle celebrazioni per la ricorrenza del Dies Natalis dei Santi Martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario, inserendola nel calendario delle celebrazionei per “Santu Bainzu Ischabizzaddu” mantenendo sempre il carattere sacro della manifestazione.

La rassegna corale promuove il confronto tra la musica corale sacra polifonica e monodica di ambito popolare e di ambito colto. I programmi musicali dei gruppi corali che parteciperanno alla rassegna saranno articolati in modo da esaltare le peculiarità musicali proprie di ciascun coro, attinenti al progetto artistico proposto.

Oltre al Complesso Musica Antiqua diretto dalla maestra Laura Lambroni, la rassegna vedrà la partecipazione di due cori polifonici della tradizione sarda: il Coro di Nulvi, diretto dal maestro Fabrizio Mangatia, e il Coro Polifonico Boci d’Agliola di Telti diretto dal maestro Samuele Pileri.

© Riproduzione riservata