Una colonna sonora natalizia speciale per l’ospedale San Martino di Oristano. Domani pomeriggio, 21 dicembre, alle 18, l’androne che collega i due corpi del presidio ospedaliero della città ospiterà il concerto del coro polifonico etnico “Eleonora d’Arborea” diretto dal maestro Antonello Manca all’interno della rassegna corale nazionale “Christmas Inside”.

Un appuntamento musicale offerto dalla stessa corale alla comunità ospedaliera. Sarà un bel momento di condivisione per tutto il personale sanitario, i pazienti, i loro familiari, ma anche per tutti coloro che vorranno partecipare e per godere della buona musica qualche giorno prima di Natale. “Chi arriverà in auto - fanno sapere dalla Asl - potrà lasciare la vettura nel parcheggio posteriore di viale Cimitero ed entrare dallo stesso lato all’interno dell’ospedale”.

