L’Olbia Community Hub celebra il 21 marzo con una giornata ricca di appuntamenti. Il Mercato Contadino, realizzato in collaborazione con Slow Food Gallura, torna domani, dalle 9 alle 13, in un’edizione speciale, arricchita dalla Festa di Primavera. L’evento organizzato con ERBAS – Festival Botanico propone una mattinata all’insegna della biodiversità, della cultura del cibo e della valorizzazione del territorio.

Si parte alle 8.30 con la Passeggiata di Botanica Urbana a cura di Erbe in Sardegna, un percorso guidato nei dintorni dell’Olbia Community Hub, nel quartiere di Poltu Cuadu a Olbia, alla scoperta della flora spontanea urbana. Seguirà il seminario “Api, miele, sughero” di Agricura e Apistela, un approfondimento che intreccia storia, scienza e tradizione con un focus sul ruolo degli impollinatori e sull’evoluzione delle tecniche di produzione del miele.

Particolare attenzione sarà dedicata al sughero, materiale naturale che racconta una storia di equilibrio tra uomo e ambiente, nonché elemento identitario del territorio gallurese, con l’intervento di un esperto che ne illustrerà le caratteristiche ambientali e culturali, oltre al suo utilizzo tradizionale nella realizzazione delle arnie.

Dalle 10.30 spazio al laboratorio dedicato alla creazione di “bombe di semi”, un’attività educativa e partecipativa pensata per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela della biodiversità. La Festa di Primavera si concluderà con una degustazione dei prodotti dei produttori presenti al Mercato Contadino. La partecipazione a vari appuntamenti è aperta e gratuita previa prenotazione.

Tra i protagonisti della Festa di Primavera, alla quale aderisce anche il gruppo Scambio/regalo talee Sardegna, Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Arkade oli del risveglio (Sassari), Az. Agricola Sa Ena Manna (Monti), Bendhuleris (Olbia), Erbe in Sardegna (Tula), Fm89Art (Arzachena), Green Pharm (Olbia), La Calendula (Olbia), La lanterna dei sogni (Olbia), Larimar (Bortigiadas), Le Amiche di Freya (Olbia), Mallache Personalizzazioni d'Arte (Olbia) e Welcome Farm (Loiri Porto San Paolo).

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