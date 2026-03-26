Un artista generazionale, che ha dato forma agli anni Novanta senza mai fermarsi: 'O Zulù, storica voce e fondatore dei 99Posse arriva finalmente anche nel capoluogo per presentare "Violenti", ultimo capitolo discografico realizzato in coppia con la produttrice Caterina Bianco. I due saranno venerdì sul palco di Su Tzirculu, in via Molise 58 alle 20, dove il rapper e autore sarà in live anche sabato alla stessa ora, supportato dalla dancehall della crew Kinky Sound.

Pubblicato lo scorso 9 gennaio per La Tempesta Dischi, "Violenti" contiene le varie evoluzioni della carriera solista di Luca Persico, aggiungendosi a un catalogo ricco di progetti e collaborazioni. Pensato inizialmente per il teatro, partendo dall'autobiografia "Vocazione Rivoluzionaria" (Il Castello, 2024), il disco si articola in tre atti dedicati ciascuno a un decennio del percorso umano e artistico di 'O Zulù: dagli inizi dei 99Posse ai fatti della Diaz, passando per una crisi personale e il ritorno sul palco, fino alla nascita di un figlio e al riscoperto amore per la musica.

I testi sempre militanti ma ineditamente introspettivi del rapper si accompagnano a nuovi paesaggi sonori, tra sinfonie di violino ed elettronica sintetica, in produzioni curate da Bianco insieme a Michele De Finis e Antonio Dafe. Quest'ultimo è stato anche responsabile di missaggio e masteraggio, con Salvatore Caruso che firma invece la veste grafica del progetto.

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