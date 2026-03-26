'O Zulù dei 99Posse in live a Cagliari questo weekendVenerdì a Su Tzirculu il rapper presenta il nuovo disco con Caterina Bianco, serata dancehall il giorno dopo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un artista generazionale, che ha dato forma agli anni Novanta senza mai fermarsi: 'O Zulù, storica voce e fondatore dei 99Posse arriva finalmente anche nel capoluogo per presentare "Violenti", ultimo capitolo discografico realizzato in coppia con la produttrice Caterina Bianco. I due saranno venerdì sul palco di Su Tzirculu, in via Molise 58 alle 20, dove il rapper e autore sarà in live anche sabato alla stessa ora, supportato dalla dancehall della crew Kinky Sound.
Pubblicato lo scorso 9 gennaio per La Tempesta Dischi, "Violenti" contiene le varie evoluzioni della carriera solista di Luca Persico, aggiungendosi a un catalogo ricco di progetti e collaborazioni. Pensato inizialmente per il teatro, partendo dall'autobiografia "Vocazione Rivoluzionaria" (Il Castello, 2024), il disco si articola in tre atti dedicati ciascuno a un decennio del percorso umano e artistico di 'O Zulù: dagli inizi dei 99Posse ai fatti della Diaz, passando per una crisi personale e il ritorno sul palco, fino alla nascita di un figlio e al riscoperto amore per la musica.
I testi sempre militanti ma ineditamente introspettivi del rapper si accompagnano a nuovi paesaggi sonori, tra sinfonie di violino ed elettronica sintetica, in produzioni curate da Bianco insieme a Michele De Finis e Antonio Dafe. Quest'ultimo è stato anche responsabile di missaggio e masteraggio, con Salvatore Caruso che firma invece la veste grafica del progetto.