Insieme alle manifestazioni predisposte dall’amministrazione comunale, che si svolgeranno durante le festività natalizie e di fine anno si rinnova un importante appuntamento organizzato dalla Pro loco.

Il 15 dicembre sarà il giorno dei mercatini natalizi ai quali prenderanno parte artigiani, hobbisti, produttori agroalimentari o associazioni solidali per proporre i loro prodotti, con ivisitatori che avranno l’opportunità di trovare tante idee regalo.

L’iniziativa si terrà dalle 11 alle 20 in via Regina Margherita e sarà anche l’occasione per degustare le zipuas una delle eccellenze gastronomiche del paese nei punti di ristoro ad accoglienza.

Ma non sarà soltanto l’occasione di divertimento per i più grandi considerato che non mancherà uno spazio allestito per i bambini ai quali dalle 15.30 sarà dedicato uno spettacolo di intrattenimento con Mangiafuoco e l’animazione.

© Riproduzione riservata