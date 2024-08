In occasione del Novantesimo anniversario della nascita e del Trentesimo dalla scomparsa, Monserrato si prepara a celebrare la grande artista Maria Carta: domani, venerdì 2 agosto, il piazzale dell'oratorio della chiesa del Santissimo Redentore ospiterà "Ammentende a Maria", una serata dedicata alla memoria della celebre cantante e attrice sarda.

L'evento, previsto per le 21:30, vedrà protagonista Emanuele Garau, che renderà omaggio a Maria Carta con un repertorio di canti tradizionali. La serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso la carriera della Carta, la cui voce ha saputo raccontare la Sardegna e le sue tradizioni al mondo intero.

Maria Carta, nata a Siligo nel 1934 e scomparsa nel 1994, è stata un'icona della cultura sarda. La sua musica, caratterizzata da una profonda connessione con le radici popolari, continua a risuonare nei cuori di molti. L'iniziativa "Ammentende a Maria" si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni per onorare il suo lascito artistico e umano.

La scelta del piazzale dell'oratorio della chiesa del Santissimo Redentore non è casuale: un luogo di raccoglimento e comunità, ideale per ricordare una figura così significativa per la cultura sarda. Il pubblico avrà l'opportunità di rivivere, attraverso le note e le parole, la magia delle performance di Maria Carta, grazie all'interpretazione di Emanuele Garau.

Un appuntamento rappresenta non solo un momento di ricordo, ma diventa anche l’occasione per le nuove generazioni di avvicinarsi alla tradizione musicale sarda. La figura di Maria Carta, con la sua passione e il suo impegno, rimane ancora oggi un esempio di dedizione artistica e culturale.

© Riproduzione riservata