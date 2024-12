Un lungo cartellone di eventi accompagnerà la comunità di Mogorella per tutto il periodo natalizio. L’iniziativa è del Comune, in collaborazione con la cooperativa “Il Mosaico”, il Comitato per la Festa di San Lorenzo e la Pro loco.

Da oggi il via alla mostra fotografica e alla selezione di libri a tema natalizio, in biblioteca. Il 10, 12 e 17, dalle 16.30, sempre in biblioteca, letture e laboratori creativi. Lunedì 16, invece, il laboratorio per adulti di “Cake Design”. Giovedì 19, invece, sarà la volta dei bambini, con l’attività “Mani in Pasta”.

Sabato 21, invece, dal mattino la “Festa degli Anziani”, e le feste Natale per adulti e bambini e chiusura con la Castagnata. Il 27 la serata cinema, mentre il 3 gennaio chiuderà la “Festa della Befana”, nel salone parrocchiale.

«Siamo molto contenti – afferma il primo cittadino Lorenzo Carcangiu - di vedere realizzati tanti eventi che aiutano la comunità a sentirsi veramente tale. Con l'augurio che queste occasioni siano un momento di vera festa anche per chi questo periodo non lo vive nella maniera migliore. Un grande plauso all'impegno di chi ha organizzato le diverse cose».

© Riproduzione riservata