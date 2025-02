Chi è Melissa Satta?

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana, nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori sardi. Grazie al principio dello ius soli, possiede anche la cittadinanza statunitense.

Primi Anni e Formazione

Cresciuta tra gli Stati Uniti e la Sardegna, Melissa ha praticato karate a livello agonistico durante il liceo, conseguendo la cintura marrone. Ha inoltre giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant'Elena.

Inizi della Carriera nel Mondo dello Spettacolo

Nel 2002, Melissa ha iniziato la sua carriera come modella per la Venus Dea Agency di Cagliari. La svolta è arrivata nel 2005, quando è stata scelta come “velina” per il popolare programma televisivo "Striscia la Notizia", ruolo che l'ha resa nota al grande pubblico.

Evoluzione Professionale

Dopo l'esperienza a "Striscia la Notizia", Melissa ha ampliato la sua carriera partecipando a diversi programmi televisivi e progetti nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato come conduttrice, modella e attrice, consolidando la sua presenza nel panorama mediatico italiano.

Vita Privata

Melissa Satta è stata legata sentimentalmente al calciatore Kevin-Prince Boateng, con il quale ha avuto un figlio, Maddox Prince, nato nel 2014. La coppia si è sposata nel 2016, ma ha annunciato la separazione nel 2020. Successivamente, Melissa ha avuto una relazione con il tennista Matteo Berrettini, terminata nel 2023.

