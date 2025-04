Proseguono, negli spazi della Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu” di Masullas, i laboratori pensati dalla Fondazione Parte Montis nell’ambito del progetto “A Spasso nel Tempo”, finanziato dal Fondo Cultura 2021. Gli ultimi due appuntamenti del “Laboratorio Connection Lab - Strategie Sociale per il Turismo e il Territorio” saranno dedicati a “CANVA” e “CUPCUT”, due strumenti di grafica ed editing gratuiti. Gli incontri si terranno lunedì, dalle 14.30 alle 18, e giovedì, dalle 9.30 alle 13. La partecipazione è libera, aperta a tutti coloro che sono interessati a conoscere o approfondire le proprie conoscenze digitali.

Per informazioni si può contattare l’organizzazione via e-mail (indirizzo info@fullmediaservice.it) o telefono (070/9804076). “Connection Lab” è un laboratorio pratico che vuole preparare le persone a costruire una strategia social efficace e realizzare in autonomia contenuti grafici coinvolgenti.

