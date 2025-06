Due giornate dedicate alla lavorazione del pane e dei dolci, in ogni sua forma. È l’ultima iniziativa della Biblioteca comunale di Gonnoscodina che per giovedì 5 e venerdì 6 giugno organizza due incontri per raccogliere i contributi dalla popolazione sulle tradizioni locali. Tradizioni sulla lavorazione di pane e dolci, riti in occasione di matrimoni, battesimi, cresime e feste paesane. Un appuntamento, dalle 9.30 alle 11.30, per raccogliere e conservare quelle che sono le testimonianze sulle tradizioni locali, usanze tipiche e ricette dedicate a pani e dolci.

© Riproduzione riservata