L'obiettivo è quello di promuovere il patrimonio artistico e artigianale tradizionale del paese. L’associazione culturale Hamara di Maracalagonis, organizza tre giorni di studio sulla Terra cruda, in passato utilizzata per la costruzione delle abitazioni. Si inizia oggi alle 18 con la collaborazione del Comune e dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. Si andrà avanti sino a domenica nell'ambito dell'evento "Esperientzias".

La tre giorni prevede un convegno come detto sulla 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐚, con l’esposizione di opere e manufatti tradizionali di artisti e artigiani locali e l’organizzazione di laboratori didattici artistici quali la costruzione delle launeddas, il pane artistico decorato, il ricamo, l’intreccio. L'appuntamento è a Casa Cocco di stasera.

A seguire il convegno “Costruire con la terra cruda: un patrimonio da salvare” che prevede l’intervento della Sindaca Francesca Fadda, del Presidente di Hamara Vinicio Sanna, di Presidente e Segretario dell’Associazione Città della terra cruda Marco Sideri e Walter Secci.

La serata si concluderà con la proiezione del documentario “La Terra Cruda in Italia”, di Alonso Crespo. Le giornate di domani e domenica, dalle 9 alle 21.30, saranno invece interamente dedicate alle esposizioni aperte al pubblico e ai laboratori artistici.

