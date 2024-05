Da oggi venerdì sino al 2 giugno i frutti della terra di Sardegna sono protagonisti a La Maddalena, con Casa Slow Food, vetrina per i produttori sardi di eccellenza, nell’abito della quinta edizione di Giugno Slow, promossa da Slow Food Gallura, Slow Food Sardegna e dall’Amministrazione comunale.

Negli stand produzioni territoriali, stagionali e identitarie.

In programma non solo degustazioni ma anche laboratori del gusto, acquisto dei prodotti e presentazioni delle aziende che coltivano con rispetto la natura per ricevere in cambio cibo buono pulito e giusto.

Casa Slow Food Sardegna si inaugura oggi venerdì, dalle 17 alle 21, nell’atrio del Municipio.

Domani 1 e domenica 2 giugno la Casa è aperta di mattina dalle 9,30 alle 13 e sempre dalle 17 alle 21. Sui banchi tanti alimenti tra cui salumi, formaggi, pane, farine, paste, olio, tartufi, legumi e frutta di stagione. Fra le proposte anche la birra agricola, il mirto e le tisane dai mix di erbe isolane cariche di profumi.

In calendario ci sono le escursioni gratuite tra natura, storia e cultura guidate dalla cooperativa Passu Malu. A parte i trekking, nelle vie del centro storico sono previste passeggiate abbinate ad altre iniziative per riallacciare la camminata a passato, presente e al tema del cibo.

Gli organizzatori fanno proprie le parole di Giuseppe Garibaldi, che scelse l’arcipelago come luogo per la pace e per la coltivazione dei campi: «Facciamo nostri i frutti della terra dove nascemmo, per farne libero scambio con altri. Facciamo della guerra un anacronismo, e del lavoro un inno allo Eterno».

© Riproduzione riservata