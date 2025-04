Il prossimo 30 aprile, a La Maddalena, si svolgeranno le Olimpiadi della gioventù, una manifestazione che, in molti, rievoca le emozioni dei Giochi della gioventù, ai quali, da bambini, un po’ tutti abbiamo partecipato. Salvo poi lunghi periodi di mancata organizzazione.

A La Maddalena si era ripreso una decina di anni fa, organizzando la manifestazione per un paio d’anni; poi il Covid, aveva bloccato tutto.

Si riparte ora, a fine mese, con una grande manifestazione che vedrà il coinvolgimento di oltre 300 tra bambine e bambini dei 3 plessi scolastici cittadini, di via Carducci, di Moneta e dell’Istituto San Vincenzo; una manifestazione inclusiva nella quale, è stato detto ieri, durante la presentazione, «Tutti partecipano, tutti si divertono, tutti vincono».

La denominazione è leggermente mutata in “Olimpiadi della Gioventù”, ma non cambierà certamente né lo spirito né il fascino né l'emozione per chi vi parteciperà. Oltretutto la manifestazione si inserisce nel calendario di Isola europea dello sport.

Ad organizzarla è l’amministrazione comunale insieme all’associazione sportiva Barbuti, e si svolgerà nel campo comunale Pietro Secci. Varie discipline nelle quali si cimenteranno i giovanissimi partecipanti; dal lancio del peso ai 60 m piani, dai 100 m piani al percorso ad ostacoli, dalla staffetta, al tiro alla fune alla corsa dei sacchi. Alla fine ci sarà una medaglia per tutti, come da tradizione e a ricordo della partecipazione.

