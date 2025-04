Un torneo di volley dal 17 al 18 aprile e uno calcio giovanile, dal 19 al 21 dello stesso mese, sono le prossime manifestazioni sportive, organizzate a La Maddalena nell’ambito di “Isola Europea dello Sport 2025”.

Il torneo di volley, organizzato dall’Us Garibaldi, vede, oltre alla squadra di casa, la partecipazione della Hermea Olbia, Gemini, Arcidano, Aquila Cagliari, Cus Cagliari.

Il torneo di calcio di Galatasaray, Cagliari, Torino, Roma, Francavilla, Alghero Rossa, Alghero Gialla, Budoni, oltre all’Ilvamaddalena che organizza.

In precedenza si sono tenuti un torneo di Padel, il Gran Premio La Maddalena di ciclismo, il Trekking di Santo Stefano e delle fortificazioni, “La Maddalena Danza”.

L’ultimo del mese è invece in programma la Mini Olimpiade della gioventù e, a maggio, un’altra manifestazione podistica a e poi un torneo di pesca sportiva. Le manifestazioni dureranno per tutto l’anno; e sono divise in tre fasi: quella primaverile, l’estiva e l’ultima autunnale. La Maddalena è l’unica isola italiana nell’ambito delle isole minori (Ancim), ad aver ricevuto dall’Europa questa attribuzione con la programmazione di eventi sportivi per tutto l’anno in corso 2025.

© Riproduzione riservata