Al teatro comunale di Ittiri si apre il sipario per lo spettacolo “Era l’Allodola? – Tragi-folliche conversazioni di un uomo innamorato”, una rappresentazione con Daniele Monachella e Ignazio Chessa, finalista al Roma Comic Off 2018.

È in programma sabato 23 novembre alle 20.30, per la produzione di Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna Bando Arte - Pluriennale “Arte, Attività e Beni Culturali” Musica Classica, Lirica e Prosa 2018 e col Patrocinio dell’Università di Cagliari Dipartimento di Filosofia, letteratura, Linguistica - Iasems Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.

Il protagonista Guglielmo Scuotelapera “al secolo” William Shakespeare versus il suo analista dottor Trìnculo. Il tormentato e sedicente bardo attraversa un momento di crisi e porta in superficie uno degli interrogativi più ambigui del suo repertorio: Era l’allodola? Un irriverente gioco delle parti dove letteratura e amore descrivono la follia e, attraverso di essa i sentimenti dell’essere umano e le sue contraddizioni, conducendo lo spettatore a ritmo serrato verso il terreno dell’assurdo, dell’illogicità, dei vizi e non ultimi i paradossi della società contemporanea.

