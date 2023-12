Fa tappa a Gesico il Natale acrobatico e circense del Teatro Circo Maccus.

Sabato 23 dicembre, a partire dalle ore 18, per la rassegna “Natale Tutto Maccus” le vie e le piazze del centro del paese nel cuore dell’alta Trexenta si animeranno con il suggestivo spettacolo di acrobazie, fiamme e fuochi “Into the Fire Show”. In programma uno spettacolo emozionante e avvincente che porterà tra la gente lo spirito della festa del Natale, per la felicità soprattutto dei più piccoli. Sotto la direzione dell'ideatrice e acrobata Virginia Viviano, partecipano allo spettacolo gli artisti e performer della compagnia Teatro Circo Maccus Andres Gutierrez, Silvia Sotgiu, e la stessa Viviano.

Si festeggia anche nella vicina Selegas: domani, sabato 23 dicembre, dalle 18 nella Casa Erriu (sede dell’associazione turistica Pro loco) si potrà visitare la Casa di Babbo Natale. In programma castagnata, giochi e sorprese con Rossano Erriu e la sua Let’s Rox Animazione.

Da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre e da martedì 2 a venerdì 5 gennaio in programma invece le attività della Ludoteca di Natale per tutti i bambini frequentanti le classi dalla prima elementare alla prima media, anche non residenti a Selegas.

© Riproduzione riservata