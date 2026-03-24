Il Museo Aligi Sassu di Thiesi protagonista del secondo appuntamento de “I luoghi del contemporaneo”
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Sarà il Museo Aligi Sassu di Thiesi il prossimo protagonista de “I luoghi del contemporaneo in Sardegna all’Olbia Community Hub”.
Il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Per Arte Vie si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 17, presso la sede dell’Olbia Community Hub, nel quartiere di Poltu Cuadu a Olbia, con ingresso libero. L’incontro, che vedrà la partecipazione della Società Cooperativa Siendas, impegnata nella gestione e valorizzazione del museo, rappresenta un’importante occasione di approfondimento su uno dei luoghi simbolo dell’arte contemporanea in Sardegna, attraverso il racconto diretto di chi ne cura quotidianamente la promozione e la fruizione.
Al centro dell’incontro il patrimonio artistico legato alla figura di Aligi Sassu e il ruolo del museo a lui intitolato come spazio culturale capace di connettere arte, territorio e comunità. Scomparso nel 2000 a 88 anni, Sassu, pittore e scultore nato a Milano ma originario di Sassari per parte di padre, è stato uno dei più importanti artisti figurativi del Novecento italiano.
La sua produzione è nota in particolare per le celebri rappresentazioni dei cavalli, ma più in generale le opere di Sassu attraversano temi che spaziano dal mito alla storia fino all’impegno civile, restituendo una visione profondamente umana e universale dell’arte.