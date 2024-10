Sabato 19 ottobre a Gonnosnò una giornata insieme alla scoperta del patrimonio archeologico del territorio, organizzata nell'ambito del piano di valorizzazione 2024, intitolata “Il Pozzo Sacro di San Salvatore e le tombe di giganti di Is Lapideddas”, organizzato dall’ABAP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e dal Comune.

Dalle 10.30 verranno presentati i recenti interventi di restauro conservativo del luogo. Interverranno, oltre al primo cittadino Ignazio Peis, anche Maura Vargiu e Riccardo Locci, archeologi dell’ABAP, Elena Romoli, architetto ABAP, e Federica Zedda, archeologa.

«Andremo a presentare ufficialmente il sito – commenta il sindaco Peis – e verrà spiegato quello che è stato l’intervento di recupero. Inoltre, verranno mostrati i reperti che sono stati ritrovati nelle campagne di scavo degli anni precedenti”. Dopo la presentazione, inoltre, ci sarà la possibilità di visitare il pozzo sacro e le tombe di giganti. “Dopo anni in cui versava in stato di abbandono, restituiamo – conclude Peis – un gioiello non solo alla comunità di Gonnosnò ma a tutti il territorio».

