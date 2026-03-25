Si aprono domani mattina alle 9.45 nel Polo bionaturalistico di Piandanna le Giornate dell'Orientamento proposte dall’Università di Sassari. Sino alle 12.30 (stesso orario anche venerdì) le future matricole potranno vivere un’esperienza immersiva alla scoperta dell’offerta formativa e della vita universitaria.

Sono attese nelle due giornate circa 4 mila presenze, tra iscrizioni provenienti dalle istituzioni scolastiche e iscrizioni singole di famiglie e ragazzi. Sono già 30 le scuole sarde che hanno aderito alla manifestazione.

L’iniziativa propone un format innovativo basato su edutainment e gamification, trasformando il momento della scelta in un’esperienza coinvolgente. Oltre agli spazi espositivi, il programma include seminari, attività tematiche e visite all’Orto Botanico, al Museo scientifico MuniSS, al Centro di simulazione medica e ai laboratori di ingegneria.

Gli altri due pilastri dell'orientamento sono la collaborazione costante con le scuole e il territorio, la presenza sui social: dopo lo sbarco su Facebook e Instagram, l’Università di Sassari ha aperto un canale TikTok.

© Riproduzione riservata