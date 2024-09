Manovre di salvataggio in primo piano domani 28 settembre a Ghilarza grazie al corso organizzato in piazza dell’auditorium comunale dall’Anpas e dalla Lasa.

Le due associazioni saranno insieme in campo in occasione della giornata mondiale per il cuore, coordinata in Italia dall’Associazione italiana Cuore e Rianimazione.

Dalle 9 alle 13 i volontari presenti spiegheranno le procedure da attuare quando ci si trova davanti a particolari situazioni di pericolo ed emergenza.

«Faremo vedere come con tre semplici mosse potremo salvare una vita umana e vi daremo tante altre informazioni utili. Partecipate in tanti!», è il caloroso invito lanciato sui social dalla Lasa. Nelle informazioni postate insieme all’evento in programma oggi, si fa riferimento anche all’utilizzo del defibrillatore.

«Chiunque può usare un defibrillatore (DAE), perché il DAE fa la diagnosi e non fa errori: eroga lo shock solo ed esclusivamente se c’è un arresto cardiaco», viene spiegato.

