Poesia, clownerie e suggestioni visive nel nuovo spettacolo di FestivAlguer che alza il sipario il 19 e 20 dicembre dalle 16 alle 18 e il 21 dicembre dalle 11 alle 12.30 ai Giardini Manno. L’evento si chiama “Officina Oceanografica Sentimentale”, performance teatrale intima e immersiva, ideata dall’attore e regista Luca Salata della Compagnia Samovar. Lo spettacolo è concepito per essere vissuto da piccoli gruppi di massimo sette spettatori per volta all’interno della suggestiva roulotteatro, un ambiente raccolto e itinerante che trasforma l’esperienza teatrale in un viaggio emotivo e personale. Con una durata di 15 minuti per replica, Officina Oceanografica Sentimentale invita il pubblico a un’“apnea” metaforica, per esplorare le profondità del mare e delle storie umane che esso custodisce. La partecipazione è aperta a tutti, previa disponibilità dei posti.

Lo spettacolo Officina Oceanografica Sentimentale è l’ultimo appuntamento della XXII esima edizione di FestvAlguer, il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro con il supporto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, la Fondazione Alghero e la Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero, inserito nel calendario degli appuntamenti del Cap d’Any 2024 – 2025.











