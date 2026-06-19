L’appuntamento è per domani, alle 19.30 a Villa de Villa, con l’esibizione di tre cori polifonici in occasione della rassegna nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dall’associazione per la Festa della musica a cui aderiscono 729 città italiane con 1427 eventi e quasi 15mila musicisti coinvolti.

La rassegna, giunta quest’anno alla 32^ edizione, è dedicata alle corali e alla bellezza dei luoghi. Al concerto di domani, patrocinato dal Comune, parteciperanno i cori polifonici “Canticum Novum” e “Psallite” di Dolianova (diretti da Eleonora Altea e Stefania Siddi) e il coro “Sa Gloriosa” di Masullas diretto da Ubaldo Lampis. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata