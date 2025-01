L’amministrazione comunale di Valledoria guidata dal sindaco Mauro Muretti chiama a raccolta le associazioni per programmare gli eventi culturali e della tradizione per la prossima stagione estiva 2025. L’iniziativa, che ha come obiettivo quello di una partecipazione attiva di tutte le realtà presenti nel paese turistico, è in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del Comune di Valledoria.

L’incontro prevede il coinvolgimento di volontari, movimenti e gruppi che operano nel territorio, per definire un calendario delle manifestazioni, sagre e feste da inserire nel programma estivo che verrà in seguito presentato al pubblico, momenti di intrattenimento da offrire ai visitatori, particolarmente presenti nel periodo di maggior afflusso turistico.

Il calendario degli eventi verrà arricchito di dettagli utili per una ottimale organizzazione coadiuvata dall’Ufficio Turistico e dagli assessorati competenti.

