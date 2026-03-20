La magia dei libri e delle librerie in uno spettacolo dove parole e musica animano un mondo fatato. Arriva al Cine Teatro Astra di Sassari “La Libreria Fantastica”, proposta dalla compagnia del Teatro Verde di Roma. Doppia rappresentazione: domani e domenica alle 18.

Lo spettacolo racconta le vicende di una libreria popolata da una serie di personaggi incredibili e divertenti: topini innamorati, gufi saccenti, alieni buffi, pecore insonni, orchetti stonati. Tra canzoni e libri, tra note e pagine stampate, uno spettacolo che canta e incanta, portando il pubblico in un’atmosfera surreale e giocosa che aiuta a crescere e ad affrontare i piccoli-grandi problemi che ogni bambino si trova davanti.

Scritto da Andrea Calabretta per la regia di Valerio Bucci, "La libreria Fantastica" vede in scena Andrea Calabretta e Diego Di Vella, musiche di Enrico Biciocchi, canzoni di Diego Di Vella, scene, costumi e burattini di Alessandra Ricci, creazioni e decorazioni di Amedeo D’Amicis.

Il titolo è inserito nel cartellone dellaa 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, la stagione dedicata al teatro per ragazzi in Sardegna organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro.

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