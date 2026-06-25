Dolianova, Maria Aresu presenta “Fin da bambina le api mi volano attorno”Appuntamento sabato 27 giugno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’amore per i piccoli insetti, la cura degli alveari e la tutela delle biodiversità. Si parlerà di questo e altro sabato a Dolianova in occasione della presentazione del libro di Maria Aresu “Fin da bambina le api mi volano attorno” in cui l’autrice racconta la sua esperienza di oltre 50 anni di apicoltura.
A confrontarsi con lei ci sarà Tiziana Desogus, giovane apicoltrice che manda avanti la sua attività con grande passione. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 19 nella Biblioteca di Piazza Europa. Letture a cura del Gruppo di lettura della biblioteca.