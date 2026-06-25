La prima storia d'amore di sempre, raccontata da un celebre e dissacrante autore, la cui voce ritrova ora respiro: venerdì lo Spazio Domosc di Cagliari, in via Newton 12, ospiterà il ritorno in scena di "Thalassaki", pièce liberamente tratta da "Il diario di Eva" di Mark Twain, le cui note naturaliste troveranno un giusto completamento nelle opere della serie "Miranimalia", di Maria Teresa Fadda. Sipari alzati per le 21, con ingresso a offerta libera.

Con il sottotitolo "Il diario segreto di Eva", la produzione di Compagnia Çàjka vede la regia di Francesco Origo – con direzione tecnica di Marco Quondamatteo – e ha come unica voce l'attore italo-inglese Daniel Dwerryhouse: egli, nelle vesti di custode del mitico Giardino dell'Eden, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle pagine di un diario personale, appartenente nientemeno che alla prima donna per antonomasia. Proprio Eva viene raccontata in un viaggio letterario tanto anticonformista quanto il suo originale autore, per arrivare alla relazione con Adamo, esaminata senza più alcuna impronta religiosa e vista in tutta la sua tragicomica (e tenera) umanità.

Uno spettacolo realizzato in collaborazione con KyberTeatro, che come parte della scenografia vedrà alcune creazioni della pittrice Fadda, tratte dalla collezione intitolata "Gli inafferrabili": un percorso dedicato al fragile e complesso legame tra uomo e animali, ancora distanti da una reale riappacificazione. La serata sarà inoltre parte della quarta edizione di Arterità Festival, con l'organizzazione de L'Aquilone di Viviana, associazione sostenuta da Regione e Fondazione di Sardegna.

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