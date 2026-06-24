Villa San Pietro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno con i festeggiamenti in onore del suo patrono, in programma dal 26 al 29 giugno. Un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili accompagnerà la comunità in quattro giornate all'insegna della devozione, della tradizione e dell'aggregazione sociale.

I festeggiamenti prenderanno il via con il triduo di preparazione alla solennità del Santo Patrono nella chiesa nuova. Dal 26 al 28 giugno sono previsti i vespri e le celebrazioni eucaristiche con le omelie affidate ai diaconi Leonardo Piras, Alberto Giua Marassi ed Elio Piseddu.

Il momento centrale delle celebrazioni religiose sarà lunedì 29 giugno, giorno dedicato alla solennità di San Pietro. Alle 18 è in programma il Santo Rosario, seguito alle 18.30 dalla Santa Messa presieduta da monsignor Ferdinando Caschili. Al termine della funzione si svolgerà la tradizionale processione del simulacro del Santo per le vie del paese, accompagnata dalle launeddas, dai buoi della famiglia Piddiu, dai cavalieri e dai gruppi folk di Villa San Pietro, Pula e Sarroch.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il comitato organizzatore ha predisposto un ricco programma civile che animerà la piazza della chiesa antica.

Venerdì 26 giugno, dalle 20.30, spazio alla musica con il Talent Show Music Festival presentato da Willy Pulp, con l'esibizione live di Reverendo Jones. Proprio la serata di venerdì sarà impreziosita dalla presenza della piccola Ambra Cau, che lo scorso anno aveva dimostrato tutta la sua bravura allo Zecchino d’Oro: per la bimba, originaria di Capoterra ma con radici ben salde a Villa San Pietro, l’occasione di esibirsi davanti al pubblico di casa.

Sabato 27 giugno, a partire dalle 18, la piazza ospiterà giochi gonfiabili e animazione dedicata ai bambini. La serata proseguirà dalle 22 con il concerto dei Modena Park Tribute Band, formazione che ripropone i grandi successi di Vasco Rossi, seguito dal dj set de Las Chicas Malas.

Domenica 28 giugno saranno ancora protagonisti i più piccoli con attività e animazione pomeridiana, mentre dalle 22 saliranno sul palco i Tazenda con il loro "Campo Unificato Tour", uno degli appuntamenti più attesi dell'intera manifestazione.

Gran finale lunedì 29 giugno con una serata dedicata alla musica e alle tradizioni della Sardegna. Dalle 21 è previsto lo spettacolo di Balla Sardigna, mentre alle 22,30 il cielo di Villa San Pietro si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Fratelli Massa di Serdiana.

L'evento, organizzato dal Comitato di San Pietro 2026 con il sostegno dell'amministrazione comunale, della parrocchia e di numerosi sponsor, rappresenta uno dei momenti più importanti della vita comunitaria del paese, capace di unire fede, cultura popolare e intrattenimento in una festa che ogni anno richiama numerosi visitatori da tutto il territorio.

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