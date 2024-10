Dopo il successo dello scorso anno, torna a Dolianova la rassegna dedicata ai motori organizzata dal Circolo Sardo Automoto d’epoca S.C.Q, primo sodalizio di motorismo storico fondato a Cagliari nel 1981. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Dolianova, in programma domenica 27 ottobre, richiamerà nel Parteolla appassionati di motori da tutta la Sardegna che potranno ammirare alcuni pezzi da museo.

La mostra statica di auto e moto sarà accompagnata da una passerella descrittiva che permetterà di conoscere l’anno di produzione degli esemplari esposti, le tecniche costruttive e l’inquadramento storico e sociale del periodo in cui vennero immessi sul mercato.

L’appuntamento è per le 9.00 in Piazza Brigata Sassari per il ritrovo dei partecipanti. Dalle 10 alle 12.30 la sfilata di auto e moto.

