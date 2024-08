Prosegue a Curcuris, con il susseguirsi degli appuntamenti in calendario, la quarta edizione del “Festival Comunitario”, organizzato dal Comune, in collaborazione con le associazioni locali.

Il tema della rassegna del 2024 è “Tradizione&Innovazione”, lo stesso che accompagna anche il concorso fotografico abbinato al festival. Proprio per quanto concerne il concorso, sarà possibile visitare la mostra fino al prossimo 12 ottobre, data in cui è fissata la premiazione. Il prossimo appuntamento, in programma venerdì alle 19, sarà una conferenza-dibattito dal titolo “Dall’analogico al digitale: persona e società nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”. Negli spazi di “Casa Pilloni”, in via Chiesa, interverranno il Dottor Massimo Airoldi, ricercatore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi all'Università Statale di Milano e il Prof. Giulio Parnofiello, docente di Teologia Mentale nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Coordina la serata Luigi Manias, direttore della Biblioteca Gramsciana.

