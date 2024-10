Nuovo appuntamento, il penultimo dell’edizione 2024, con il Festival Comunitario, che quest’anno ha come tema “Tradizione&Innovazione”, organizzato dall’amministrazione comunale di Curcuris. Evento che si sposta dalla storica sede di Curcuris per approdare ad Ales, nella Sala dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”, in via Todde. L’evento in programma sabato alle 16 è una Conferenza-Dibattito “Giovani è vita: quale futuro per le nuove generazioni?”.

A coordinare la serata saranno Roberto Scema, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villamar, e Alessandro Montisci, Psichiatra, già direttore del CSM di Ales e Sanluri. Interverranno Carla Puligheddu (Garante Regionale Infanzia e Adolescenza), Annalisa Frau (Dirigente Istituto Comprensivo di Ales), Giuseppina Garippa (Psicologa), Giovanna Grillo (Direttrice comunità “Casa Emmaus), Marina Piras (Aspal – Coordinatrice Centro per l’Impiego di Ales), Sara Cappelllo (Rappresentante Studenti Universitari di UniCa), Francesca Zoccheddu (Progetto “Policoro” della Diocesi di Ales – Terralba) e Elena Frau (associazione “Coda di Lupo”). L’ingresso è libero e sono previsti interventi dal pubblico per un dibattito finale.

