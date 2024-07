Via libera alla presentazione delle iscrizioni per l’anno 2024/2025 della Scuola civica di musica di Capoterra e Villa San Pietro.

Ci sarà tempo sino al 30 settembre per presentare le domande online sul sito della Scuola civica di musica che da anni consente ai giovani del territorio di apprendere le tecniche di diversi strumenti e del canto.

Corsi individuali di ogni livello, propedeutica strumentale riservata agli studenti dai 4 ai 9 anni, e corsi collettivi: anche quest’anno l’offerta formativa della scuola creata dai due Comuni sarà ricca e variegata. Gli studenti potranno scegliere di seguire le lezioni di strumenti tradizionali o moderni, ma anche di musicoterapia, composizione per il cinema, informatica musicale, costruzione di launeddas e tecniche di vocalità corale. Le lezioni si terranno nei locali delle due sedi e prenderanno il via a novembre, per terminare entro il prossimo giugno. I corsi si articoleranno in 25 lezioni annuali per una durata di 30-45-60 minuti ognuna per quanto riguarda i corsi individuali, di 60 minuti per quelli di propedeutica strumentale, della durata di 60-120 minuti ciascuna per i corsi collettivi.

