La bellezza incontaminata di Cala Domestica, i suoni antichi della launeddas che si uniscono a quelli dell’armonica e della musica elettronica: ci sono tutti gli ingredienti sabato 31 agosto, a partire dalle 20, per assistere a un tramonto da ricordare.

Tutto pronto per il “Tower fest”, appuntamento organizzato nella splendida cornice dell’Oasi beach che per una sera offrirà al pubblico uno spettacolo unico, in uno degli scorci più belli dell’Isola.

Ad aprire la serata saranno Moses e Matteo Muscas, che andranno in scena con lo spettacolo musicale “Armonica in libertà”, che i due virtuosi di armonica e launeddas stanno portando con successo in giro per la Sardegna.

A seguire, ad illuminare la notte ci penserà la bravissima Artemyde con i suo spettacolo di giocoleria col fuoco: a chiudere la serata sarà la musica elettronica di Dusty Kid, che promette di far ballare il pubblico che affollerà Cala Domestica.

Moses, che ha curato l’evento, racconta dove nasce l’idea di creare uno spettacolo simile in uno scorcio naturalistico unico: «Eventi del genere in questa zona non sono così frequenti, per quello abbiamo pensato di creare un appuntamento che mettesse insieme la musica elettronica e quella sarda, un modo per far conoscere anche a chi viene da lontano la nostra musica, e per dimostrare come anche uno strumento antico come le launeddas si sposi alla perfezione con quelli più moderni».

