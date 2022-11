Le Acli ripuliscono il litorale di Cagliari.

L’appuntamento è per venerdì 4 novembre alle ore 14.30, all’inizio dell’area pedonale di viale Poetto (partendo dalla prima fermata).

“La tutela dell’ambiente - spiega la responsabile dell’iniziativa Benedetta Iannelli – è un tema importante, specie in una città che vive sul mare come Cagliari. Essere cittadini consapevoli vuol dire anche essere responsabili e agire direttamente, laddove è possibile, per dare il proprio contributo. Abbiamo deciso di darci da fare assieme ai nostri volontari del Servizio Civile, ma chiunque abbia la volontà di dare una mano è benvenuto!”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata