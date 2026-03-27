Cagliari, al via la rassegna dei concerti di Primavera a Palazzo RegioL’evento è organizzato dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas
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Dal 29 marzo 2026, lo storico Palazzo Regio di Cagliari riapre le porte alla musica con la nuova edizione della rassegna Concerti a Palazzo Regio, organizzata dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra. Un progetto che unisce qualità artistica, valorizzazione del patrimonio culturale e apertura ai diversi linguaggi musicali.
Cinque appuntamenti dal 29 marzo al 2 giugno per un viaggio sonoro tra epoche, stili e tradizioni, con un'attenzione particolare alla cultura musicale sarda e alla valorizzazione di grandi interpreti della scena musicale isolana e nazionale.