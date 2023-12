Tanti eventi dedicati alle famiglie e ai ragazzi del paese e non solo.

È ciò che il Comune di Cabras ha organizzato in occasione del Natale in collaborazione con la Consulta giovani. Si parte domenica 17: nella chiesa del Sacro Cuore, alle 19, si esibiranno la sezione giovanile e la sezione coro misto del coro polifonico “G.P. da Palestrina”. Saranno presenti anche due cori ospiti, il coro Pop Cor e il coro Gospel Loving Star, diretti rispettivamente dalla maestra Sara Careddu e dal maestro Salvatore Saba. Venerdì 22 dicembre, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta sarà la volta della sezione voci bianche e coro Giovanile “G.P. da Palestrina”. Sabato 23 dicembre, nella piazza Don Sturzo, alle 15.30, si terrà l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale”. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua casa, consegnare le letterine e divertirsi con i giochi gonfiabili. Alle 17.30 partirà dalla piazza la parata con i personaggi più amati dai bambini, che percorreranno le vie del centro storico. La serata sarà animata anche dai canti del coro popolare maschile Santa Barbara di Solanas, diretto dal maestro Costantino Mirai. Dalle 18.30 si prosegue in piazza Vittorio Emanuele con un intrattenimento che si rivolge non solo alle famiglie ma anche ai ragazzi, con l’evento organizzato dalla Consulta Giovani Cabras, Natale in piazza con la Consulta. Si inizia con l’esibizione della scuola di danza Asd Dream Dance e dalle 19.30 aperitivo in musica con dj set Francesco Zeta e a seguire discoteca all’aperto con dj Sandro Azzena.

La Consulta Giovani avrà un suo stand presso il quale si potranno acquistare i dolci tipici del Natale.

«Abbiamo voluto pensare a tutte le età per coinvolgere l’intera cittadinanza negli eventi dedicati al Natale – ha affermato l’assessore alla Cultura e Spettacoli Carlo Trincas -. Oltre agli immancabili e tanto attesi canti natalizi, le famiglie e i più piccoli avranno la possibilità di partecipare a un grande intrattenimento pomeridiano con Babbo Natale, ma anche i più grandi potranno trascorrere una piacevole serata in musica grazie all’importante collaborazione dei ragazzi della Consulta. Saranno serate per vivere gli spazi del centro storico nel segno della festa e della condivisione».

© Riproduzione riservata