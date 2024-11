I giochi del passato saranno protagonisti dell’evento in programma domani 9 novembre dalle 16,30 al Centro servizi di via Brigata Sassari a Busachi. L'Amministrazione comunale, da diverso tempo, sta promuovendo infatti delle attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e tra queste rientra anche il progetto che ha coinvolto i bambini tra i 6 i 10 anni.

Sono loro i principali protagonisti del documentario “I giochi di una volta”. L'iniziativa è stata messa in campo con la collaborazione dell'associazione Culturale “Collegiu”. Preziosa anche la collaborazione di alcuni esperti e appassionati che oltre ad aver istruito i piccoli sui giochi tradizionali, si sono prestati attraverso le loro testimonianze nelle riprese dirette dal regista Davide Massa. “L'avvio del progetto, risalente all'inizio dell'estate, è stato concomitante con la presentazione dell'iniziativa “Cadirasa in S'Orruga”, del “Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Busachi”, un progetto finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione di beni comuni ” Custodi di Busachi”, finanziato dalla Regione. Non a caso, il quarto e ultimo appuntamento di questa edizione è dedicato ai giochi antichi del paese e coinciderà con la visione del documentario”, spiega l’assessora alla Cultura Angela Sabrina Saba.

