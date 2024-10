A Baradili, venerdì e sabato, due giorni tra lettura e musica tradizionale della nostra isola.

Nel più piccolo paese della Sardegna, infatti, si parte venerdì, alle 18, nel parco comunale con un laboratorio di lettura propedeutico all’incontro di fine mese con Simone Tempia, che presenterà il suo nuovo libro in uscita il 15 ottobre. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Club “Jane Austen”, per offrire alla popolazione momenti condivisi nei quali confrontarsi ed esprimere anche le proprie emozioni attraverso la lettura.

«Il nostro filo conduttore – commenta la sindaca Maria Anna Camedda - è il benessere e in questo senso la lettura si propone come un potente strumento per la promozione del benessere individuale e sociale. Insomma, i libri aiutano a vivere meglio».

Condivisione e crescita culturale anche al centro del concerto di sabato, alle 17, nella chiesa parrocchiale, con l’esibizione del Tenore Populu Sardu di Oliena, proposto dall’associazione “Perdas e Sonus” in collaborazione con il Consorzio Due Giare.

Prima dell’esibizione dei tenores un’animazione che condurrà i più piccoli nel mondo del canto in lingua.

