Doppio appuntamento con la storia e l’identità alla Biblioteca comunale “Manlio Brigaglia” di Arzachena, che ad aprile si conferma centro di riflessione culturale grazie all’organizzazione di Mario Sotgiu-MSD & Partners, presidente dell’associazione “La scatola del tempo”.

Il primo incontro, in programma domani, mercoledì 15 aprile alle ore 16, vedrà la presentazione del volume di Francesco Carbini, “La coscienza in-felice del popolo sardo, tra sardità mobile e inintellettualità”. Un’opera intensa che affronta, con taglio antropologico, le conseguenze delle dominazioni storiche sull’identità isolana. Il testo offre spunti profondi sul concetto di “sardità” e sulla costruzione della coscienza collettiva, stimolando un dibattito attuale e necessario. A dialogare con l’autore interverranno i professori Andrea Muzzeddu, Gian Mario Spezzigu e Zelindo Pucci.

Il secondo evento, venerdì 17 aprile, sempre alle 16:00, propone invece un affascinante viaggio nel Medioevo gallurese. L’archeologo e medievista Marcello Cabriolu guiderà il pubblico alla scoperta degli antichi insediamenti del Giudicato di Gallura, tra villaggi abbandonati e tracce di un passato ancora capace di parlare al presente, tra studi recenti e nuove scoperte. Un percorso tra storia e memoria che riporta alla luce vicende legate all’antico regno di cui faceva parte Arseguen.

Due appuntamenti diversi ma complementari, uniti dal filo conduttore della ricerca identitaria e della valorizzazione del patrimonio storico locale. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Geseco Surl e promosse dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni.

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